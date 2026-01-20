Токаев: Распоясавшиеся мошенники превратились в угрозу нацбезопасности

«Распоясавшиеся мошенники превратились в реальную угрозу национальной безопасности. Наши граждане также становятся жертвами аферистов, теряют честно заработанные накопления, обманом втягиваются в преступные финансовые операции», — отметил президент РК Касым-Жомарт Токаев.
Он обратил внимание, что в современном мире значительно обострилась и проблема иммиграционного мошенничества. «Вы видите, что происходит в Европе и США. Данный вопрос приобрел особую актуальность и в нашей стране, которая становится все более привлекательной для иностранных граждан в плане трудоустройства и проживания. Правоохранительные органы раскрыли преступные деяния аферистов, занимавшихся незаконной выдачей документов иностранцам с целью легализации их постоянного проживания на территории Казахстана», — заявил глава государства.
Президент отметил, что борьбу против мошеннических преступлений, будь то в социальной или экономической сферах, необходимо усилить. «Также как следует решительно привлекать к ответственности всех нарушителей закона и порядка — от мелких хулиганов, вандалов, воров до представителей организованной преступности и, конечно, провокаторов, преследующих цель дестабилизации нашего общества. Это актуальная и, можно сказать, первостепенная задача. Цифровизация неизбежно станет повсеместной и даже тотальной, это значит, что надо уделить внимание законодательной защите персональных данных, повышению финансовой и цифровой грамотности граждан», — сказал президент Казахстана.