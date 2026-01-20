Токаев: Распоясавшиеся мошенники превратились в угрозу нацбезопасности

Президент отметил, что борьбу против мошеннических преступлений, будь то в социальной или экономической сферах, необходимо усилить. «Также как следует решительно привлекать к ответственности всех нарушителей закона и порядка — от мелких хулиганов, вандалов, воров до представителей организованной преступности и, конечно, провокаторов, преследующих цель дестабилизации нашего общества. Это актуальная и, можно сказать, первостепенная задача. Цифровизация неизбежно станет повсеместной и даже тотальной, это значит, что надо уделить внимание законодательной защите персональных данных, повышению финансовой и цифровой грамотности граждан», — сказал президент Казахстана.