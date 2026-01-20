Ричмонд
В Ростовской области три человека погибли в ДТП

Три человека погибли и ребенок пострадал в ДТП в Ростовской области. На трассе столкнулись Renault и МАЗ, после чего кроссовер загорелся.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла утром в Ростовской области. Жертвами столкновения стали три человека, а ребенок получил травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

Трагедия случилась около 08:30 мск на трассе «Элиста — Ремонтное — Зимовники». По предварительным данным, на дороге столкнулись кроссовер Renault Duster и грузовик МАЗ. После удара легковушка загорелась. По данным МВД, три человека погибли на месте, а пострадавший ребенок 2022 года рождения был оперативно доставлен в медицинское учреждение.

Как уточнили в Госавтоинспекции области, на место аварии по поручению начальника регионального ГУ МВД незамедлительно выехали руководство местного отдела полиции и эксперты-криминалисты главка. Сейчас они проводят комплекс мероприятий для установления всех причин и обстоятельств произошедшего.