В Ростовской области три человека погибли в ДТП

Трагедия случилась около 08:30 мск на трассе «Элиста — Ремонтное — Зимовники». По предварительным данным, на дороге столкнулись кроссовер Renault Duster и грузовик МАЗ. После удара легковушка загорелась. По данным МВД, три человека погибли на месте, а пострадавший ребенок 2022 года рождения был оперативно доставлен в медицинское учреждение.
Как уточнили в Госавтоинспекции области, на место аварии по поручению начальника регионального ГУ МВД незамедлительно выехали руководство местного отдела полиции и эксперты-криминалисты главка. Сейчас они проводят комплекс мероприятий для установления всех причин и обстоятельств произошедшего.