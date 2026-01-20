В Ростовской области три человека погибли в ДТП

Трагедия случилась около 08:30 мск на трассе «Элиста — Ремонтное — Зимовники». По предварительным данным, на дороге столкнулись кроссовер Renault Duster и грузовик МАЗ. После удара легковушка загорелась. По данным МВД, три человека погибли на месте, а пострадавший ребенок 2022 года рождения был оперативно доставлен в медицинское учреждение.