20 лет грозит жительнице Воронежа и ее подельнику за попытку сбыта 600 г наркотиков

В суд отправили уголовное дело жительницы Воронежа и ее подельника, обвиняемых в покушении на сбыт крупной партии наркотиков.
37-летнюю женщину и 38-летнего мужчину поймали на месте преступления, когда они забирали из тайников 110,88 граммов эфедрона и 500,69 граммов N-метилэфедрона.
Как выяснили правоохранители, наркотики предназначались для последующего сбыта. Подельники действовали в составе организованной группы, занимающейся незаконным оборотом наркотиков.
— Уголовное дело направлено в Железнодорожный райсуд. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.