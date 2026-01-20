Ричмонд
20 лет грозит жительнице Воронежа и ее подельнику за попытку сбыта 600 г наркотиков

Воронежские полицейские задержали с крупной партией наркотиков женщину и мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В суд отправили уголовное дело жительницы Воронежа и ее подельника, обвиняемых в покушении на сбыт крупной партии наркотиков.

37-летнюю женщину и 38-летнего мужчину поймали на месте преступления, когда они забирали из тайников 110,88 граммов эфедрона и 500,69 граммов N-метилэфедрона.

Как выяснили правоохранители, наркотики предназначались для последующего сбыта. Подельники действовали в составе организованной группы, занимающейся незаконным оборотом наркотиков.

— Уголовное дело направлено в Железнодорожный райсуд. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.