Следком проверяет инцидент с травмой девушки в омском фитнес-клубе

Следственный комитет Омской области проводит проверку по факту инцидента, произошедшего в одном из фитнес-клубов Омска.
По предварительной информации, 24-летняя посетительница получила травмы во время тренировки под руководством инструктора. Ей потребовалась медицинская помощь.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего в рамках проверки по статье, касающейся оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии со статьёй 145 Уголовно-процессуального кодекса РФ.