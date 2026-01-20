Ричмонд
Следком проверяет инцидент с травмой девушки в омском фитнес-клубе

Ей потребовалась медицинская помощь.

Источник: Om1 Омск

Следственный комитет Омской области проводит проверку по факту инцидента, произошедшего в одном из фитнес-клубов Омска.

По предварительной информации, 24-летняя посетительница получила травмы во время тренировки под руководством инструктора. Ей потребовалась медицинская помощь.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего в рамках проверки по статье, касающейся оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии со статьёй 145 Уголовно-процессуального кодекса РФ.