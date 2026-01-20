Новосибирца судят третий раз после двух оправданий в изнасиловании ребёнка

Олег Пантелеев из Новосибирска уже пять лет пытается доказать, что не совершал сексуального насилия над 6-летней дочерью соседей, пишет Сиб.фм.
Летом 2020 года он помог девочке нарвать малину, после чего, будучи пьяным, упал в овраг и потерял сознание. На следующий день его обвинили в изнасиловании — без свидетелей, улик и медицинских подтверждений.
Пантелеев провёл в СИЗО 3,5 года. Дважды Кировский районный суд признавал его невиновным. Но облпрокуратура оба раза добивалась отмены оправдания, ссылаясь на «правдивость» слов малолетней потерпевшей, якобы «не способной выдумать такое».
Сейчас дело направлено на третье рассмотрение. Ранее АиФ-Новосибирск писал, что шестерых детей годами истязали в семье.