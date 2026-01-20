Увеличилось число погибших на пожаре в воронежской четырехэтажке

В Воронеже увеличилось число жертв на пожаре на улице Торпедо, который произошел вечером 19 января. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, в четырехэтажном доме горела квартира на первом этаже, из подъезда спасатели вывели 20 человек, а также обнаружили труп 53-летней женщины и мужчину с ожогами, которого отправили в больницу. Однако теперь выяснилось, что 38-летнего пострадавшего, несмотря на проведенные врачами реанимационные мероприятия, спасти не удалось. К прояснению обстоятельств гибели двух человек на пожаре подключились следователи.
— Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинские с целью установления причины смерти погибших и пожарно-техническая для выяснения точной причины возникновения пожара. По предварительным данным, причиной возникновения пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.