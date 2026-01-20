Из колонии под Кишиневом сбежал 25-летний осужденный: Полиция начала поиски

Сразу после инцидента были мобилизованы все профильные службы для проведения поисковых мероприятий, а руководство ANP инициировало внутреннее служебное расследование для выяснения обстоятельств случившегося. Власти обращаются к гражданам с просьбой оказать содействие: всех, кто располагает информацией о местонахождении заключенного, просят срочно связаться с дежурной частью по номерам 0787 77403, 0787 77408 или 0790 01888.