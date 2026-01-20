Из колонии под Кишиневом сбежал 25-летний осужденный: Полиция начала поиски

Национальная администрация пенитенциарных учреждений (ANP) объявила в розыск осужденного, сбежавшего из-под стражи. Инцидент произошел днем 19 января, около 14:00. Мужчина, отбывавший наказание в пенитенциаре № 4-Крикова (открытого типа), самовольно покинул рабочее место, расположенное в селе Новые Гояны коммуны Чореску.
Разыскиваемый — Негру Игорь Александрович, уроженец Кишинева, 2000 года рождения. Согласно распространенной ориентировке, рост беглеца составляет около 175 см, у него среднее телосложение, овальное лицо, русые волосы, голубые глаза и острый нос. На момент исчезновения он был одет в серый худи, серые спортивные штаны, черную куртку и черную обувь.
Сразу после инцидента были мобилизованы все профильные службы для проведения поисковых мероприятий, а руководство ANP инициировало внутреннее служебное расследование для выяснения обстоятельств случившегося. Власти обращаются к гражданам с просьбой оказать содействие: всех, кто располагает информацией о местонахождении заключенного, просят срочно связаться с дежурной частью по номерам 0787 77403, 0787 77408 или 0790 01888.
