Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК России возбудит дело из-за проблем с лекарствами для ребенка в Новосибирске

В 2026 году ребенку не выдали жизненно необходимые препараты.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет России по указанию своего председателя Александра Бастрыкина возбудит уголовное дело по факту ненадлежащего медицинского обеспечения ребенка-инвалида в Новосибирске. Мать пятилетнего мальчика, страдающего сахарным диабетом, пожаловалась, что в этом году ему не выдали жизненно важные лекарства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

Обращение поступило в приемную Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте». Заявительница сообщила, что профильные структуры в 2026 году не осуществили закупку необходимых для ее сына лекарств и медицинских изделий, в связи с чем ребенок их не получил.

Руководителю следственного управления по Новосибирской области Евгению Долгалеву дано указание возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.