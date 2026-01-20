СК России возбудит дело из-за проблем с лекарствами для ребенка в Новосибирске

Следственный комитет России по указанию своего председателя Александра Бастрыкина возбудит уголовное дело по факту ненадлежащего медицинского обеспечения ребенка-инвалида в Новосибирске. Мать пятилетнего мальчика, страдающего сахарным диабетом, пожаловалась, что в этом году ему не выдали жизненно важные лекарства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.
Обращение поступило в приемную Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте». Заявительница сообщила, что профильные структуры в 2026 году не осуществили закупку необходимых для ее сына лекарств и медицинских изделий, в связи с чем ребенок их не получил.
Руководителю следственного управления по Новосибирской области Евгению Долгалеву дано указание возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.