СК России возбудит дело из-за проблем с лекарствами для ребенка в Новосибирске

Следственный комитет России по указанию своего председателя Александра Бастрыкина возбудит уголовное дело по факту ненадлежащего медицинского обеспечения ребенка-инвалида в Новосибирске. Мать пятилетнего мальчика, страдающего сахарным диабетом, пожаловалась, что в этом году ему не выдали жизненно важные лекарства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.