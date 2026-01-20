Kub Mash: у главы Приморско-Ахтарского района прошли обыски

Ранее портал 93.RU сообщал о судебной тяжбе Максима Бондаренко с 80-летней местной жительницей. Чиновник подал иск о защите чести и достоинства против пенсионерки Маргариты Белых из-за критических комментариев в соцсетях, потребовав взыскать с нее более 300 тысяч рублей. Ответчица на суде отмечала, что ее высказывания были не утверждением, а стилистическим приемом речи.