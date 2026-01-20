Kub Mash: у главы Приморско-Ахтарского района прошли обыски

Силовики провели обыски в доме и рабочем кабинете главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко, а также у его заместителя. Следственные действия связаны с нарушениями при строительстве крупного социального объекта в рамках нацпроекта. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.
Поводом для внимания правоохранителей стала стройка дома-интерната для инвалидов за 2 млрд рублей в хуторе Новонекрасовском. Однако выяснилось, что под застройку выбрали заболоченный участок, что привело к удорожанию работ. Кроме того, к подрядчику «Линком Проект» возникли вопросы по некачественному выполнению инженерных работ и вероятному использованию поддельных документов.
Ранее портал 93.RU сообщал о судебной тяжбе Максима Бондаренко с 80-летней местной жительницей. Чиновник подал иск о защите чести и достоинства против пенсионерки Маргариты Белых из-за критических комментариев в соцсетях, потребовав взыскать с нее более 300 тысяч рублей. Ответчица на суде отмечала, что ее высказывания были не утверждением, а стилистическим приемом речи.