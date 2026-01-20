Главреду Baza Трифонову продлили домашний арест

В сентябре 2025 года суд изменил журналистам содержание под стражей на домашний арест, удовлетворив ходатайство следователя, так как обвиняемые признали вину и стали активно содействовать расследованию уголовного дела. По данным следствия, Трифонов и Лукьянова передавали сотрудникам полиции денежные вознаграждения за служебную информацию для публикаций в Telegram-канале.