Прах убитого на фестивале в США омича Вадима Круглова доставили в Россию

Прах 30-летнего омича Вадима Круглова, убитого в США, вернули на родину. Об этом стало известно omsk.aif.ru.
Трагедия произошла 30 августа на знаменитом фестивале Burning Man в Неваде. Это первый случай насильственной смерти за всю 30-летнюю историю мероприятия. По данным следствия, омич был убит ножом при невыясненных обстоятельствах.
Друзья погибшего организовали транспортировку его праха из Нью-Йорка в Россию на средства, собранные неравнодушными людьми. Расследованием занимается американская полиция, но, по словам отца Вадима, Игоря Круглова, добиться результатов пока не удалось. Ранее он обращался с видеообращением к президенту США. За информацию, которая поможет найти убийцу, объявлена награда в 10 тысяч долларов.