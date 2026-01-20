СКР завершил расследование дела экс-главы кубанского ДОСААФ

По данным следствия, Левитский в 2023 году, действуя из корыстной заинтересованности и вопреки законным интересам организации, незаконно заключил договоры аренды помещений краснодарского тира, включая объекты, предназначенные для патриотического воспитания и спортивных секций, по ценам значительно ниже рыночных. В результате помещения длительное время использовались не по назначению, что нанесло ДОСААФ ущерб более 40 млн руб.