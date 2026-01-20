Немецкую 250-килограммовую авиабомбу времен войны уничтожили в Ялте

В Ялте специалисты по разминированию обезвредили авиабомбу немецкого производства весом 250 килограммов, сохранившуюся со времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Взрывоопасную находку обнаружили во время строительных работ в промышленной зоне. На заседании комиссии по ЧС решили уничтожить ВОП на специальном полигоне за пределами населенных пунктов, так как было выявлено, что взрыватели не повреждены и бомба может быть транспортирована.
Пиротехники аккуратно поместили снаряд в спецтранспорт и перевезли к месту утилизации. Уничтожение взрывоопасного объекта прошло успешно, при соблюдении всех мер предосторожности.