В Петербурге выписали штрафы на 15,9 млн рублей за контрафактный алкоголь

По версии обвинения, не позднее 30 ноября 2020 года фигуранты организовали производство и сбыт спиртосодержащей продукции без лицензии. Эту деятельность они вели до ее пресечения 26 февраля 2024 года. Общую стоимость произведенной и реализованной продукции оценили не менее чем в 2,779 млн рублей. Роман Беляков координировал действия участников, подбирал помещение и оборудование, закупал сырье и искал покупателей, а Екатерина Белякова занималась заказами, учетом средств и поставками. Остальным вменили работу на производстве и доставку продукции.