Бастрыкин обратил внимание на ДТП с автобусом в Ленобласти

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Источник: Аргументы и факты

В Ленинградской области произошла серьезная авария с пассажирским автобусом. Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин узнал о случившемся.

По предварительным данным, авария с общественным транспортом случилась потому, что водитель не справился с управлением. В какой-то момент автобус съехал в кювет во время движения.

Его опрокинуло на бок. Известно, что несколько пассажиров автобуса пострадали. На место прибыла скорая помощь, их госпитализировали;

Следственные органы Ленинградской области возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела. Обстоятельства ДТП выясняются, рассказали в пресс-службе Следкома РФ.