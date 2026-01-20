Бастрыкин обратил внимание на ДТП с автобусом в Ленобласти

В Ленинградской области произошла серьезная авария с пассажирским автобусом. Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин узнал о случившемся.
По предварительным данным, авария с общественным транспортом случилась потому, что водитель не справился с управлением. В какой-то момент автобус съехал в кювет во время движения.
Его опрокинуло на бок. Известно, что несколько пассажиров автобуса пострадали. На место прибыла скорая помощь, их госпитализировали;
Следственные органы Ленинградской области возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела. Обстоятельства ДТП выясняются, рассказали в пресс-службе Следкома РФ.