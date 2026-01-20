Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти водитель фуры умер в ДТП с дорожным знаком

Полиция выясняет подробности ДТП в Тольятти, где водитель фуры врезался в дорожных знак и погиб.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

В понедельник, 19 января 2026 года, в Комсомольском районе Тольятти произошло ДТП. Примерно в 9:20 на Обводном шоссе грузовик врезался в дорожный знак. Казалось бы, авария не очень серьезная, но водитель погиб.

По данным сотрудников Госавтоинспекции, за рулем автомобиля Scania в составе полуприцепа находился 54-летний мужчина. Он двигался по Обводному шоссе со стороны Поволжского шоссе в направлении трассы М-5. В какой-то момент фура начала уходить в сторону обочины, где врезалась в опору дорожного знака.

Водитель скончался на месте. Что именно произошло, пока не ясно. Возможно, мужчине стало плохо за рулем. Причину смерти автомобилиста предстоит установить экспертам. Проводится проверка.