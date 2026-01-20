В Тольятти водитель фуры умер в ДТП с дорожным знаком

По данным сотрудников Госавтоинспекции, за рулем автомобиля Scania в составе полуприцепа находился 54-летний мужчина. Он двигался по Обводному шоссе со стороны Поволжского шоссе в направлении трассы М-5. В какой-то момент фура начала уходить в сторону обочины, где врезалась в опору дорожного знака.