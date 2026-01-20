Ричмонд
В Молдове солдат Национальной армии получил огнестрельное ранение головы: Его состояние оценивается как тяжелое

Министр обороны распорядился провести служебное расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Источник: Комсомольская правда

Во Флорештах 23-летний военнослужащий на складе Национальной армии получил огнерстрельное ранение головы из табельного оружия на территории военного объекта, сообщает министерство обороны. Инцидент произошел в вторник утром, 20 января, в 10.45..

Состояние раненого оценивается как тяжелое, он находится под наблюдением врачей.

Он проходил службу по контракту в подразделении гарнизона Флорешт. Полиция проводит расследование. Министр обороны распорядился провести служебное расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

