Минздрав разбирается в ситуации с клинической смертью роженицы в Урене

К счастью, новорожденного удалось спасти, впрочем, как и его маму: при этом роженица до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии. На МРТ выявили необратимое поражение мозга, ставшее следствием нехватки кислорода. Врачи объясняют случившееся редкой патологией пациентки. Супруг женщины винит медиков и подает жалобы в контролирующие органы.