Минздрав разбирается в ситуации с клинической смертью роженицы в Урене

Минздрав организовал проверку в связи с информацией о клинической смерти роженицы в уренской больнице. Специалисты оценят качество оказания медицинской помощи пациентке. Об этом сообщили представители министерства.
Ранее в телеграм-каналах появилась новость о том, что в Урене роженица пережила клиническую смерть якобы из-за врачебной ошибки. По данным Mash, ЧП произошло еще в конце ноября. В роддом поступила 39-летняя женщина, чья беременность протекала штатно. На этапе анестезии у женщины произошла остановка сердца на 10 минут.
К счастью, новорожденного удалось спасти, впрочем, как и его маму: при этом роженица до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии. На МРТ выявили необратимое поражение мозга, ставшее следствием нехватки кислорода. Врачи объясняют случившееся редкой патологией пациентки. Супруг женщины винит медиков и подает жалобы в контролирующие органы.
«Министерством проводится всесторонняя ведомственная проверка качества оказания медицинской помощи пациентке», — прокомментировали ситуацию в минздраве Нижегородской области. В настоящее время решается вопрос о переводе жительницы Уреня в Москву — в Федеральный научно-клинический центр реабилитации и реанимации.