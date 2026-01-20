В Ростовской области три человека погибли в ДТП, пострадал 3-летний ребёнок

Как сообщили в пресс-службе донской Госавтоинспекции, утром 20 января 2026 года на автодороге «Элиста — Ремонтное — Зимовники» произошло смертельное ДТП, унёсшее три человеческих жизни. В результате аварии также пострадал трёхлетний ребёнок.
По предварительной информации, около 08.30 мск столкнулись автомобиль «Рено Дастер» и грузовик «МАЗ». От удара иномарка загорелась. От такого удара три человека, находившиеся в «Рено», погибли на месте.
В результате ДТП также пострадал трёхлетний ребёнок, который сейчас находится в больнице.
На место происшествия сразу выехали руководство территориального отдела полиции, ответственный сотрудник главка, эксперты-криминалисты ЭКЦ и следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. Работу личного состава координирует начальник регионального главка МВД.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и причины трагедии.
Кроме того, прокуратурой Ростовской области, как сообщили в пресс-службе ведомства, организована проверка в связи с ДТП, произошедшим в Ремонтненском районеНа место происшествия выехал прокурор района Евгений Полищук.
По результатам проверки будет решён вопрос о принятии мер реагирования.