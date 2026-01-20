Ричмонд
В Уфе 9-летняя девочка вывихнула зубы на неисправных качелях в парке: на мэрию подали в суд

Мэрия Уфы выплатит 200 тысяч рублей за травму ребенка на качелях в парке.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Кировского района Уфы добилась взыскания с городской администрации компенсации за травму, полученную ребенком на детской площадке. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, суд обязал мэрию выплатить 200 тысяч рублей морального вреда.

Поводом для иска послужило обращение матери 9-летней девочки, которая в июне прошлого года получила травму в Саду культуры и отдыха имени Сергея Аксакова. Во время игры на детской площадке произошел обрыв звеньев цепи на качелях. В результате падения у ребенка были вывихнуты зубы.

Прокуратура обратилась в суд с требованием о компенсации морального вреда с органа местного самоуправления, отвечающего за содержание парковой инфраструктуры. Инстанция полностью удовлетворила его.

