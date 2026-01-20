В Уфе 9-летняя девочка вывихнула зубы на неисправных качелях в парке: на мэрию подали в суд

Поводом для иска послужило обращение матери 9-летней девочки, которая в июне прошлого года получила травму в Саду культуры и отдыха имени Сергея Аксакова. Во время игры на детской площадке произошел обрыв звеньев цепи на качелях. В результате падения у ребенка были вывихнуты зубы.