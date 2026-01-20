Женщина из Омской области лишилась почти 300 тысяч рублей поторговав «акциями»

В отдел полиции Таврического района обратилась местная 51-летня жительница. В общении со следователем, сельчанка рассказала, что, прочитав в интернете рекламу легкого заработка, она решила попробовать себя в качестве брокера, торгующего акциями. Ежедневно, по рекомендациям куратора сайта, она делала ставки на покупку акций на якобы финансовой интернет-бирже. А когда женщина решила вывести свой «выигрыш», биржа для нее оказалась закрытой — ее заблокировали организаторы, оказавшиеся банальными мошенниками. Итог «брокерства» сельчанки оказался плачевен: в надежде на легкий заработок она потеряла 280 тысяч рублей.