«Они не пустили меня в клуб!»: мужчина вооружился ножом и устроил дебош у ночного заведения

В Улан-Удэ перед судом предстанет мужчина, устроивший поножовщину у ночного клуба. Вечером 4 ноября 2025 года пьяный обвиняемый в компании друзей хотел пройти в один из клубов города, однако охрана отказала им в посещении. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СКР по республике Бурятия.
— Оставшись на крыльце заведения, мужчины начали конфликт с другими посетителями. В ходе ссоры задержанный достал складной нож и ударил им в грудь незнакомца, а затем ранил в поясницу второго, который пытался его обезоружить, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Несмотря на полученные ранения, пострадавшие смогли задержать агрессора и передать его оперативникам. Раненым оказали экстренную медицинскую помощь. Уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений», которое завели в отношении мужчины, направили в суд.