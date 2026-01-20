«Они не пустили меня в клуб!»: мужчина вооружился ножом и устроил дебош у ночного заведения

В Улан-Удэ перед судом предстанет мужчина, устроивший поножовщину у ночного клуба. Вечером 4 ноября 2025 года пьяный обвиняемый в компании друзей хотел пройти в один из клубов города, однако охрана отказала им в посещении. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СКР по республике Бурятия.