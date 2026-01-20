Ричмонд
В Москве суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова до апреля

Мосгорсуд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова до 23 апреля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Мосгорсуд продлил до 23 апреля арест бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток, сообщили РИА Новости в суде.

«Постановлением Мосгорсуда Иванову Тимуру Вадимовичу продлен срок содержания под стражей до 23 апреля», — сказала собеседница агентства.

Заседание прошло в закрытом режиме.

Иванова обвиняют в получении взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Вину он не признает.

Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы. Защита обжаловала приговор в апелляции, но он был признан законным.

Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
