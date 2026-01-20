Ричмонд
В Приморье водитель грузовика подрезал скорую, перевозившую пациентку с переломом позвоночника. Видео

В Приморье к ответственности привлекут водителя грузовика, создавшего угрозу для машины скорой помощи. По данным регионального Минздрава, из-за опасного маневра спецтранспорт был вынужден совершить экстренную остановку.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Под Владивостоком водитель грузовика не пропустил реанимобиль с тяжелораненой девушкой. Из-за его опасных маневров состояние пациентки резко ухудшилось. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Приморья.

В автомобиле скорой помощи находилась 18-летняя девушка. Накануне она получила тяжелейшую травму — перелом поясничного отдела позвоночника со смещением, упав во время катания на лыжах в Арсеньеве. Пострадавшую экстренно доставили в краевую столицу бортом санавиации, а в аэропорту переложили в реанимобиль для транспортировки в госпиталь.

Несмотря на включенные спецсигналы, грузовик не уступил дорогу и резко затормозил перед реанимобилем. Чтобы избежать столкновения, водителю скорой также пришлось экстренно остановиться. Резкий толчок привел к ухудшению состояния пациентки.

Бригада медиков в составе врача Алексея Сидунова и фельдшера Василия Литвишко была вынуждена остановить автомобиль прямо посреди дороги, чтобы купировать болевой синдром у девушки. В итоге эвакуация была задержана, но пациентку всё же доставили в больницу для оказания помощи. В Минздраве напомнили, что подобные действия на дороге ставят под угрозу жизни пациентов.

Полиция уже установила личность водителя грузовика. Мужчине грозит штраф и лишение водительских прав. Об этом пишет RT со ссылкой на региональное управление МВД.