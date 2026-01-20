В Приморье водитель грузовика подрезал скорую, перевозившую пациентку с переломом позвоночника. Видео

Бригада медиков в составе врача Алексея Сидунова и фельдшера Василия Литвишко была вынуждена остановить автомобиль прямо посреди дороги, чтобы купировать болевой синдром у девушки. В итоге эвакуация была задержана, но пациентку всё же доставили в больницу для оказания помощи. В Минздраве напомнили, что подобные действия на дороге ставят под угрозу жизни пациентов.