В Воронеже колясочник сломал обе ноги из-за гололеда, возбуждено уголовное дело

Событие произошло в одном из городских ЖК. Коляска потерпевшего при спуске с пандуса попала в лужу, покрытую льдом, из-за чего мужчина потерял равновесие и упал. Он оставался лежать на земле до тех пор, пока проходившая мимо девушка не помогла ему встать.