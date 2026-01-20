В Воронеже колясочник сломал обе ноги из-за гололеда, возбуждено уголовное дело

Событие произошло в одном из городских ЖК. Коляска потерпевшего при спуске с пандуса попала в лужу, покрытую льдом, из-за чего мужчина потерял равновесие и упал. Он оставался лежать на земле до тех пор, пока проходившая мимо девушка не помогла ему встать.
Находясь в шоковом состоянии, инвалид смог добраться домой и вызвал частную «скорую» для проведения рентгеновского обследования. Выяснилось, что он получил переломы обеих ног.
СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава СК Александр Бастрыкин распорядился представить сведения о ходе и итогах следствия по этому делу.