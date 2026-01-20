Обманувший более десятка воронежцев черный кредитор сбежал из зоны СВО

Воронежского бизнесмена Дмитрия Наумовского, обвиняемого в крупном мошенничестве на 17 млн рублей, объявили в розыск после побега с территории специальной военной операции. Уголовное дело, по которому он проходит фигурантом, будут рассматривать в его отсутствие. Процесс назначен на 23 января.
По версии следствия, Нумовский орудовал в Воронеже как частный кредитор. Клиентов искал через объявления о некой финорганизации, которая предоставляет займы под залог имущества в 2014—2018 годах. Но под видом договоров займа люди подписывали документы о купле-продаже собственного жилья. Общая сумма ущерба исчисляется миллионами рублей.
Лишившиеся домов и квартир воронежцы добились возбуждения уголовного дела в отношении кредитора. Весной 2020 года он стал его фигурантом. Мужчину заподозрили в мошенничестве по ч. 4 статьи 159 УК РФ. С тех пор началось следствие.
Как рассказывала ранее «КП -Воронеж» одна из пострадавших, она взяла займ в 500 тысяч рублей. Когда подписывала договор, то там уже стояла сумма в 700 тысяч рублей. Наумовский объяснил это тем, что сразу включил проценты. Однако как оказалось потом, проценты шли уже с суммы в 700 тысяч. Пострадавшая выплатила ему 400 тысяч рублей, но дом, оставленный в залог так и не вернула. Многие пострадавшие лишились единственного жилья.
Несмотря на масштаб обвинений и возражения потерпевших, которые опасались побега Наумовского, суд его отпустил под подписку о невыезде. После этого обвиняемый перестал являться на заседания, и его объявили в розыск. Наумовского задержали через несколько дней оперативники из Владимира, где в отношении него также было возбуждено уголовное дело. Мужчину этапировали в другой регион.
Впоследствии Дмитрий Наумовский подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону СВО, откуда в скором времени самовольно покинул место службы. Теперь он снова разыскивается.