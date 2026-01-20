Обманувший более десятка воронежцев черный кредитор сбежал из зоны СВО

Как рассказывала ранее «КП -Воронеж» одна из пострадавших, она взяла займ в 500 тысяч рублей. Когда подписывала договор, то там уже стояла сумма в 700 тысяч рублей. Наумовский объяснил это тем, что сразу включил проценты. Однако как оказалось потом, проценты шли уже с суммы в 700 тысяч. Пострадавшая выплатила ему 400 тысяч рублей, но дом, оставленный в залог так и не вернула. Многие пострадавшие лишились единственного жилья.