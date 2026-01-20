Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии увеличили максимальные выплаты по больничным и декретным

Больничные и пособия по беременности в Башкирии стали больше.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии увеличены максимальные выплаты по больничным листам и декретным отпускам. Теперь за каждый день болезни официально работающий житель республики может получать до 6 827,40 рубля (расчет от среднего заработка).

Как пояснили в СФР по Башкирии, если зарплата низкая или стаж менее полугода, расчет идет от нового МРОТ в 31 156,95 рубля, что также повысило минимальные выплаты. Сумма зависит от стажа: от 60% до 100% заработка.

Максимальное пособие по беременности и родам за 140 дней выросло до 955 836 рублей, минимальное — до 143 407,60 рубля. При его расчете стаж не учитывается, выплачивается 100% среднего заработка.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.