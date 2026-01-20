В Башкирии увеличили максимальные выплаты по больничным и декретным

В Башкирии увеличены максимальные выплаты по больничным листам и декретным отпускам. Теперь за каждый день болезни официально работающий житель республики может получать до 6 827,40 рубля (расчет от среднего заработка).
Как пояснили в СФР по Башкирии, если зарплата низкая или стаж менее полугода, расчет идет от нового МРОТ в 31 156,95 рубля, что также повысило минимальные выплаты. Сумма зависит от стажа: от 60% до 100% заработка.
Максимальное пособие по беременности и родам за 140 дней выросло до 955 836 рублей, минимальное — до 143 407,60 рубля. При его расчете стаж не учитывается, выплачивается 100% среднего заработка.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.