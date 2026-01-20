В Братске задержали пьяных подростков, которые разгромили теплую остановку

В Братске задержали пьяных подростков, которые устроили погром в теплой остановке. Это случилось 13 января на проспекте Ленина. Компания из двух парней и девушки зашла в остановочный пункт, где один из подростков бить по стеклу и скамейке. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе МВД Братска.