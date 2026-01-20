Ричмонд
В Братске задержали пьяных подростков, которые разгромили теплую остановку

Их родителей привлекли к административной ответственности.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске задержали пьяных подростков, которые устроили погром в теплой остановке. Это случилось 13 января на проспекте Ленина. Компания из двух парней и девушки зашла в остановочный пункт, где один из подростков бить по стеклу и скамейке. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе МВД Братска.

— После этого приятие выломали розетки, а один из них сломал камеру видеонаблюдения. На замечание женщины с ребенком хулиганы ответили грубой нецензурной бранью, — пояснили в полиции.

Нарушители были оперативно задержаны оперативникам. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило, что подростки были пьяны.

В отношении родителей двух 15-летних нарушителе составили административные протоколы. Кроме того, мать одного из них привлечена к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.