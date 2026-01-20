Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Якутске подросток погиб внутри танка

Прокуратура Якутска устанавливает обстоятельства несчастного случая в парке «Россия — моя история», приведшего к гибели подростка. Предварительно установлено, что на залезшего в танк несовершеннолетнего упала металлическая конструкция.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В столице Якутии правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели подростка на территории мультимедийного исторического парка «Россия — моя история». Инцидент произошёл в зоне выставки военной техники. Об этом сообщает прокуратура Республики Саха (Якутия).

По предварительной информации, подросток 2009 года рождения проник в танк через нижний люк, после чего на него упала тяжелая металлическая деталь. От полученных травм он скончался на месте.

На место происшествия выехал прокурор города Виктор Умеренко. В надзорном ведомстве намерены дать оценку мерам безопасности на территории парка и действиям должностных лиц, ответственных за содержание площадки.

Министерство образования и науки Якутии официально подтвердило факт трагедии и выразило соболезнования семье погибшего. В ведомстве призвали граждан не распространять недостоверную информацию до завершения служебной проверки.