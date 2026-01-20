В Якутске подросток погиб внутри танка

В столице Якутии правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели подростка на территории мультимедийного исторического парка «Россия — моя история». Инцидент произошёл в зоне выставки военной техники. Об этом сообщает прокуратура Республики Саха (Якутия).
По предварительной информации, подросток 2009 года рождения проник в танк через нижний люк, после чего на него упала тяжелая металлическая деталь. От полученных травм он скончался на месте.
На место происшествия выехал прокурор города Виктор Умеренко. В надзорном ведомстве намерены дать оценку мерам безопасности на территории парка и действиям должностных лиц, ответственных за содержание площадки.
Министерство образования и науки Якутии официально подтвердило факт трагедии и выразило соболезнования семье погибшего. В ведомстве призвали граждан не распространять недостоверную информацию до завершения служебной проверки.