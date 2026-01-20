Ричмонд
Житель Татарстана пытался убить сотрудника ФСБ

Возбуждено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане сотрудники силовых ведомств задержали местного жителя 45 лет. Мужчину подозревают в покушении на жизнь сотрудника Управления ФСБ, сообщает ИА «Татар информ».

Согласно данным спецслужбы, подозреваемый вступил в предварительный сговор с целью организации убийства сотрудника УФСБ — мотив преступления, как утверждается, заключается в мести.

В настоящее время ведется расследование уголовного дела по статье Уголовного кодекса РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Оперативно розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.