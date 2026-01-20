Нацбанк: предприятия и белорусы потеряли уже 54 млн рублей из-за мошенников

«По данным Нацбанка, в 2025 году ущерб граждан и предприятий от несанкционированных платежных операций составил более 54 млн рублей», — говорится в сообщении.
В финансовом учреждении обратили внимание, что более 92% от указанной суммы было похищено с применением методов социальной инженерии. Для вывода украденных денег аферисты использовали переводы в адрес получателей в иностранных банках (32,1% от суммы украденных денежных средств).
Кроме того, мошенники выводили деньги через криптовалюту и игорные заведения (28,3%), обналичивали деньги по токенам, а также с применением технологии NFC (21,5%). Также деньги выводились через оплату товаров и услуг в организациях торговли и сервиса по всему миру (12,7%).
В Нацбанке заявили, что белорусские банки при помощи установленных антифрод-систем и информации из автоматизированной системы обработки инцидентов смогли предотвратить хищения на сумму около 5 миллионов рублей.