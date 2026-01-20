Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции, предположительно, нашли тело пропавшего российского пловца Свечникова

В проливе Босфор морская полиция Турции обнаружила неопознанное мужское тело в плавательном костюме. Как сообщают турецкие СМИ NTV и IHA TV, его доставили на берег и передали экспертам. Полиция не исключает, что погибший — пропавший полгода назад российский пловец Николай Свечников.

Источник: Reuters

Напомним, августа участник международных соревнований по плаванию «Босфор-2025» Николай Свечников пропал во время прохождения дистанции в 6,5 км. Стартовав в одной из первых групп, он так и не достиг финиша. Последний сигнал с его GPS-трекера был получен вблизи берега; по данным СМИ, пловец мог отклониться от курса.

Несмотря на длительные поиски, обнаружить Свечникова не удалось. Его семья обвиняет организаторов в халатности и отказе предоставить видеозаписи с соревнований. Родственники объявили награду в 1 миллион рублей за информацию о местонахождении Николая и не верят в возможность его гибели. По их мнению, он мог выжить, лишившись памяти или находясь без сознания, быть унесенным течением и сейчас получать помощь от посторонних.