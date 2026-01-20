В Турции, предположительно, нашли тело пропавшего российского пловца Свечникова

Напомним, августа участник международных соревнований по плаванию «Босфор-2025» Николай Свечников пропал во время прохождения дистанции в 6,5 км. Стартовав в одной из первых групп, он так и не достиг финиша. Последний сигнал с его GPS-трекера был получен вблизи берега; по данным СМИ, пловец мог отклониться от курса.
Несмотря на длительные поиски, обнаружить Свечникова не удалось. Его семья обвиняет организаторов в халатности и отказе предоставить видеозаписи с соревнований. Родственники объявили награду в 1 миллион рублей за информацию о местонахождении Николая и не верят в возможность его гибели. По их мнению, он мог выжить, лишившись памяти или находясь без сознания, быть унесенным течением и сейчас получать помощь от посторонних.