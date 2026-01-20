Из Уфы могут запустить поезда в Самару, Набережные Челны и Сибай

Поездка из Уфы в соседние регионы может вскоре стать удобнее. Власти Башкирии обсуждают возможность запуска новых железнодорожных маршрутов. В ближайшее время могут появиться поезда из столицы республики в Самару, в Набережные Челны через Туймазы и в Сибай через Магнитогорск. Также планируется увеличить количество рейсов на уже действующих направлениях: Уфа — Стерлитамак и Уфа — Оренбург.
Кроме того, в рамках обновления парка общественного транспорта в 2026 году на покупку 83 новых автобусов из бюджета выделят 1,338 миллиарда рублей.
Как заявил вице-премьер правительства республики Рустем Газизов, параллельно ведется работа по расширению внутренних авиамаршрутов. Ключевой задачей на следующий год остается организация прямых рейсов из Уфы во все российские города-миллионники и увеличение частоты полетов по местным направлениям.
