Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Уфы могут запустить поезда в Самару, Набережные Челны и Сибай

Власти Башкирии планируют развивать пригородное железнодорожное сообщение.

Источник: Комсомольская правда

Поездка из Уфы в соседние регионы может вскоре стать удобнее. Власти Башкирии обсуждают возможность запуска новых железнодорожных маршрутов. В ближайшее время могут появиться поезда из столицы республики в Самару, в Набережные Челны через Туймазы и в Сибай через Магнитогорск. Также планируется увеличить количество рейсов на уже действующих направлениях: Уфа — Стерлитамак и Уфа — Оренбург.

Кроме того, в рамках обновления парка общественного транспорта в 2026 году на покупку 83 новых автобусов из бюджета выделят 1,338 миллиарда рублей.

Как заявил вице-премьер правительства республики Рустем Газизов, параллельно ведется работа по расширению внутренних авиамаршрутов. Ключевой задачей на следующий год остается организация прямых рейсов из Уфы во все российские города-миллионники и увеличение частоты полетов по местным направлениям.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.