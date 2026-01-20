Из Уфы могут запустить поезда в Самару, Набережные Челны и Сибай

Поездка из Уфы в соседние регионы может вскоре стать удобнее. Власти Башкирии обсуждают возможность запуска новых железнодорожных маршрутов. В ближайшее время могут появиться поезда из столицы республики в Самару, в Набережные Челны через Туймазы и в Сибай через Магнитогорск. Также планируется увеличить количество рейсов на уже действующих направлениях: Уфа — Стерлитамак и Уфа — Оренбург.