В Босфоре, предварительно, найдено тело пловца Николая Свечникова

Связь со Свечниковым прервалась ещё 24 августа прошлого года. Профессиональный пловец исчез из виду, отплыв от берега в Стамбуле чуть более чем на полкилометра. До финиша марафона спортсмен так и не добрался. Ранее эксперты предполагали, что мужчину могло унести течением Босфора.