В Босфоре, предварительно, найдено тело пловца Николая Свечникова

В турецком проливе Босфор обнаружено тело неизвестного мужчины. По предварительной версии, погибшим может оказаться 30-летний российский спортсмен Николай Свечников, пропавший без вести во время межконтинентального заплыва. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на турецкое информагентство IHA.
Тело обнаружили в акватории пролива 20 января. В настоящее время турецкие власти готовятся к проведению процедуры опознания и необходимых медицинских экспертиз для подтверждения личности.
Связь со Свечниковым прервалась ещё 24 августа прошлого года. Профессиональный пловец исчез из виду, отплыв от берега в Стамбуле чуть более чем на полкилометра. До финиша марафона спортсмен так и не добрался. Ранее эксперты предполагали, что мужчину могло унести течением Босфора.