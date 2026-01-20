Ричмонд
В Босфоре, предварительно, найдено тело пловца Николая Свечникова

Турецкие СМИ сообщают, что в проливе Босфор обнаружили тело неизвестного. Предположительно, это российский пловец Николай Свечников. Спортсмен пропал без вести во время знаменитого заплыва через пролив.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Соцсети

В турецком проливе Босфор обнаружено тело неизвестного мужчины. По предварительной версии, погибшим может оказаться 30-летний российский спортсмен Николай Свечников, пропавший без вести во время межконтинентального заплыва. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на турецкое информагентство IHA.

Тело обнаружили в акватории пролива 20 января. В настоящее время турецкие власти готовятся к проведению процедуры опознания и необходимых медицинских экспертиз для подтверждения личности.

Связь со Свечниковым прервалась ещё 24 августа прошлого года. Профессиональный пловец исчез из виду, отплыв от берега в Стамбуле чуть более чем на полкилометра. До финиша марафона спортсмен так и не добрался. Ранее эксперты предполагали, что мужчину могло унести течением Босфора.