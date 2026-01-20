Гросси: все внешнее энергоснабжение Чернобыльской АЭС прервано

ВЕНА, 20 января. /ТАСС/. Чернобыльская АЭС оказалась отключена от внешнего энергоснабжения. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
«ЧАЭС потеряла все внешнее питание, линии электропередачи, питающие другие АЭС, также были затронуты», — приводит его слова пресс-служба агентства.
