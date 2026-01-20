Бастрыкин затребовал доклад по делам о травмировании детей в лагере Анапы

В том же месяце произошел еще один несчастный случай: 9-летний ребенок, оставшись без присмотра взрослых, упал со спортивного оборудования и был экстренно госпитализирован. Несмотря на то, что СУ СК России по Краснодарскому краю возбудило два уголовных дела, до настоящего времени к ответственности никто не привлечен.