Бастрыкин затребовал доклад по делам о травмировании детей в лагере Анапы

Бастрыкин потребовал доклад о травмах детей в лагере Анапы.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовных дел, связанных с получением травм несовершеннолетними в одном из оздоровительных лагерей Анапы. Поводом для вмешательства главы ведомства стало обращение в приемную СК «ВКонтакте», в котором родители выразили несогласие с ходом следствия.

Речь идет о событиях июня прошлого года. По имеющимся данным, из-за халатности вожатых на танцевальной площадке лагеря столкнулись двое детей. В результате инцидента 11-летний мальчик получил серьезные травмы, потребовавшие длительного дорогостоящего лечения.

В том же месяце произошел еще один несчастный случай: 9-летний ребенок, оставшись без присмотра взрослых, упал со спортивного оборудования и был экстренно госпитализирован. Несмотря на то, что СУ СК России по Краснодарскому краю возбудило два уголовных дела, до настоящего времени к ответственности никто не привлечен.

Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления Андрею Маслову представить подробный доклад о комплексе проведенных следственных действий и установленных обстоятельствах.

Исполнение поручения и дальнейший ход расследования поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.