Будут судить татарстанца, обманувшего десятки женщин на 44 млн рублей

Потерпевшими по делу проходят 24 женщины.
Уже имевший проблемы с законом обвиняемый представлялся при знакомстве преуспевающим бизнесменом. Он рассказывал дамам о своей деятельности по перепродаже иномарок.
Для установления доверительных отношений с женщинами, аферист оказывал им знаки внимания, предлагал свою помощь в решении бытовых вопросов. Затем, под предлогом временных финансовых трудностей, он просил у них денег, обещая скорое возвращение долга. Однако свои обещания он не выполнял.
Таким образом злоумышленник присвоил 44 миллиона рублей, которые ему одолжили 24 женщины.
Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Свою причастность к преступлениям отрицает.
Уголовное дело будет рассматривать суд Советского района Казани.