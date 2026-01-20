Ричмонд
Будут судить татарстанца, обманувшего десятки женщин на 44 млн рублей

В Татарстане завершено расследование против 41-летнего жителя Буинска, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Материалы дела направлены в суд, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Источник: МК.RU Казань

Потерпевшими по делу проходят 24 женщины.

Уже имевший проблемы с законом обвиняемый представлялся при знакомстве преуспевающим бизнесменом. Он рассказывал дамам о своей деятельности по перепродаже иномарок.

Для установления доверительных отношений с женщинами, аферист оказывал им знаки внимания, предлагал свою помощь в решении бытовых вопросов. Затем, под предлогом временных финансовых трудностей, он просил у них денег, обещая скорое возвращение долга. Однако свои обещания он не выполнял.

Таким образом злоумышленник присвоил 44 миллиона рублей, которые ему одолжили 24 женщины.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Свою причастность к преступлениям отрицает.

Уголовное дело будет рассматривать суд Советского района Казани.