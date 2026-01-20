Будут судить татарстанца, обманувшего десятки женщин на 44 млн рублей

Для установления доверительных отношений с женщинами, аферист оказывал им знаки внимания, предлагал свою помощь в решении бытовых вопросов. Затем, под предлогом временных финансовых трудностей, он просил у них денег, обещая скорое возвращение долга. Однако свои обещания он не выполнял.