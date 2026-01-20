Школьница из Уфы перевела аферистам более 640 тысяч рублей

В Уфе школьница стала жертвой мошенников и перевела им крупную сумму родительских сбережений.
Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, все началось с телефонного звонка. Неизвестный представился курьером, сказал, что привез посылку, и попросил девушку продиктовать код из пришедшего SMS-сообщения для подтверждения получения. Доверчивая школьница выполнила просьбу.
Спустя время ей начали звонить другие люди, выдававшие себя за сотрудников «Госуслуг», «Росфинмониторинга» и даже ФСБ. Они запугали девочку, заявив, что ее аккаунт взломали, а от имени матери оформили доверенность, которая позволит перевести деньги за границу. Испуганная школьница по указанию мошенников взяла дома сбережения матери — более 640 тысяч рублей — и перевела их на указанные аферистами счета.
По факту мошенничества начато разбирательство.
