Школьница из Уфы перевела аферистам более 640 тысяч рублей

Спустя время ей начали звонить другие люди, выдававшие себя за сотрудников «Госуслуг», «Росфинмониторинга» и даже ФСБ. Они запугали девочку, заявив, что ее аккаунт взломали, а от имени матери оформили доверенность, которая позволит перевести деньги за границу. Испуганная школьница по указанию мошенников взяла дома сбережения матери — более 640 тысяч рублей — и перевела их на указанные аферистами счета.