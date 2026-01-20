Ричмонд
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за отсутствия воды в Гуково

СК России возбудил дело после сообщений о нехватке воды в нескольких населенных пунктах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за пятидневного отсутствия воды в Гуково и нескольких других населенных пунктах Ростовской области. Об этом во вторник, 20 января, сообщают в информационном центре СК РФ.

— Поводом стали сообщения в СМИ и соцсетях о нарушении прав жителей. Из-за аварии на насосной станции в январе люди остались без водоснабжения. Организованного подвоза воды не хватает, в магазинах также ощущается дефицит бутилированной воды, — констатируют в ведомстве. — Многочисленные жалобы в различные инстанции не привели к результату. Ремонтные работы до сих пор не завершены.

Следственное управление СК по Ростовской области уже начало проверку. Александр Бастрыкин дал прямое указание руководителю ведомства в регионе Аслану Хуаде возбудить уголовное дело. Также требуется предоставить доклад о ходе и результатах расследования.

Исполнение этого поручения взято на особый контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.