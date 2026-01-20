«Вытащила из стены и вручила курьеру»: В Кишиневе пенсионерка отдала мошенникам все сбережения вместе с сейфом

«Опять же, последний использованный метод заключался в том, что они звонили и говорили, что их родственник попал в аварию, и для решения ситуации нужна определенная сумма денег. Каким-то образом они ставили пострадавшую в ситуацию, из которой у нее не было выхода, ей нужно было действовать незамедлительно. Либо дайте деньги, либо кто-то из родственников умрет, либо против них будут приняты определенные решения, либо их жизнь окажется в опасности, и в этом водовороте эмоций они перестают думать».