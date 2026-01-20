«Вытащила из стены и вручила курьеру»: В Кишиневе пенсионерка отдала мошенникам все сбережения вместе с сейфом

«Она вытащила сейф из стены и отдала его мошенникам вместе с деньгами». Бывшая сотрудница полиции рассказала о том, как женщина осталась без десятков тысяч леев.
Бывшая сотрудница полиции Михаэла Журавлеа, недавно покинувшая систему, также опубликовала громкое сообщение в социальных сетях, рассказав в интервью Дорину Галбену необычную историю о том, как мошенникам удалось обмануть женщину из столицы, заставив ее отдать им не только деньги, но и сейф, в котором они хранились — пишет unimedia.info.
«Как, по вашему опыту, мошенникам удается обманывать пожилых людей, заставлять их переводить тысячи или десятки тысяч евро? Как это возможно? Какие методы они используют?».
«Опять же, последний использованный метод заключался в том, что они звонили и говорили, что их родственник попал в аварию, и для решения ситуации нужна определенная сумма денег. Каким-то образом они ставили пострадавшую в ситуацию, из которой у нее не было выхода, ей нужно было действовать незамедлительно. Либо дайте деньги, либо кто-то из родственников умрет, либо против них будут приняты определенные решения, либо их жизнь окажется в опасности, и в этом водовороте эмоций они перестают думать».
«Одна пожилая женщина с Ботаники, поддавшись эмоциям, забыла пароль от сейфа, вытащила его из стены и отдала курьеру, сказав: “Там столько-то денег, пожалуйста, заберите”.
В то же время это было очень странно, потому что все жертвы принадлежали к определенной категории людей. Это были пенсионеры в возрасте от 60 до 70 лет и люди, имевшие деньги. «Я думаю, что предварительно проводились определенные расследования, они входили в их дома и задавали им определенные вопросы по разным аспектам», — сказала Михаэла Журавлеа.
