В Удмуртии 18 сотрудников автосалона пойдут под суд за обман клиентов на 144 млн рублей

В Удмуртской Республике завершено расследование масштабного дела о мошенничестве в автосалоне. Перед судом предстанут 18 участников организованной группы, которые похитили у покупателей более 144 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
Схема обмана строилась на психологическом давлении и манипуляциях с документами. Злоумышленники заманивали клиентов через интернет обещаниями низких цен и выгодного трейд-ина, однако в итоговых договорах стоимость машин оказывалась значительно выше заявленной. Под предлогом скидки старые автомобили выкупали за бесценок, а в итоговый счет включали услуги и товары, которые изначально предлагались как бесплатные подарки.
Всего за семь месяцев от деятельности фигурантов пострадали 75 жителей Удмуртии, Татарстана, Башкирии, Пермского края и Кировской области.
Весь причиненный ущерб удалось возместить в полном объеме. Участников преступной схемы задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.