В Удмуртии 18 сотрудников автосалона пойдут под суд за обман клиентов на 144 млн рублей

Схема обмана строилась на психологическом давлении и манипуляциях с документами. Злоумышленники заманивали клиентов через интернет обещаниями низких цен и выгодного трейд-ина, однако в итоговых договорах стоимость машин оказывалась значительно выше заявленной. Под предлогом скидки старые автомобили выкупали за бесценок, а в итоговый счет включали услуги и товары, которые изначально предлагались как бесплатные подарки.