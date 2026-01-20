Ричмонд
В Удмуртии 18 сотрудников автосалона пойдут под суд за обман клиентов на 144 млн рублей

В Удмуртии перед судом предстанут 18 сотрудников автосалона, обманувших 75 клиентов на 144 миллиона рублей. Мошенники заманивали людей низкими ценами в интернете, а при подписании документов значительно завышали стоимость машин.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Удмуртской Республике завершено расследование масштабного дела о мошенничестве в автосалоне. Перед судом предстанут 18 участников организованной группы, которые похитили у покупателей более 144 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Схема обмана строилась на психологическом давлении и манипуляциях с документами. Злоумышленники заманивали клиентов через интернет обещаниями низких цен и выгодного трейд-ина, однако в итоговых договорах стоимость машин оказывалась значительно выше заявленной. Под предлогом скидки старые автомобили выкупали за бесценок, а в итоговый счет включали услуги и товары, которые изначально предлагались как бесплатные подарки.

Всего за семь месяцев от деятельности фигурантов пострадали 75 жителей Удмуртии, Татарстана, Башкирии, Пермского края и Кировской области.

Весь причиненный ущерб удалось возместить в полном объеме. Участников преступной схемы задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.