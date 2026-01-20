Глава Новороссийска потребовал наказать ответственных за отключения света

«Есть адреса, где люди без света остаются уже более суток, и вы ничего не делаете», — заявил господин Кравченко, потребовав от вице-мэров незамедлительно проверить ситуацию на местах и представить доклад об ответственных и мерах воздействия. Мэр отметил, что некоторые жители одновременно остались без газа, и поручил проверить и эту проблему.