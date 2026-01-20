Экс-замдиректора Росгвардии Сергея Милейко приговорили к семи годам колонии

По версии следствия, в конце 2017 года при подготовке госконтрактов с ООО «Спецшвейснаб», которым руководил Игорь Шальнов, Милейко согласился на завышение цен поставок вещевого имущества для нужд Росгвардии. Он, по собственному признанию, стремился ускорить выполнение оборонного заказа к значимым мероприятиям 2018 года — выборам президента и чемпионату мира по футболу. Милейко содействовал включению заранее согласованных с Шальновым коммерческих предложений в документацию, что позволило формировать цены выше рыночных. В результате в 2018 году было заключено около 140 контрактов на сумму более 3 млрд рублей. Аналогичная схема, по данным следствия, использовалась и в 2019 году — тогда сумма контрактов превысила 600 млн рублей.