В Минске пенсионерка отбилась пакетами с продуктами от грабителя, выхватившего ее сумку

В милицию по номеру 102 позвонила 72-летняя минчанка. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина на улице пытался отобрать у нее сумку с кошельком. На место инцидента выезжали сотрудники Первомайского РУВД, которые по горячим следам смогли задержать 57-летнего жителя Минска.