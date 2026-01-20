В Минске пенсионерка отбилась пакетами с продуктами от грабителя, выхватившего ее сумку

В Минске пенсионерка отбилась пакетами с продуктами от грабителя. Подробности озвучили в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию по номеру 102 позвонила 72-летняя минчанка. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина на улице пытался отобрать у нее сумку с кошельком. На место инцидента выезжали сотрудники Первомайского РУВД, которые по горячим следам смогли задержать 57-летнего жителя Минска.
Удалось установить, что пожилая женщина днем возвращалась домой из продуктового магазина и в какой-то момент почувствовала резкий толчок в спину. Минчанин пытался выхватить из рук пенсионерки сумку с документами и кошельком.
«Женщина не растерялась и стала наносить обидчику удары пакетом с продуктами, звать на помощь. Фигурант заметил внимание со стороны прохожих и поспешно скрылся», — сообщили в милиции.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. По указанному факту было заведено уголовное дело.
