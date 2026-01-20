В Ростове двух подсудимых отправили в колонию за попытку взорвать школу

В Ростове-на-Дону вынесли приговор двум задержанным за подготовку к подрыву одной из школ в Дебальцево, ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.
По данным следствия, в феврале — марте 2024 года один из мужчин встретился с неизвестным на автовокзале «Южный» в Донецке ДНР и за деньги согласился совершить теракт. Он забрал сумку с взрывчаткой и отнес домой, а в марте привлек к делу еще одного исполнителя.
Новый сообщник сразу же забрал сумку к себе домой. Позже из заранее обозначенного автомобиля он взял два корпуса ручных осколочных гранат и два взрывных устройства.
В апреле 2024 года правоохранители провели задержание, все взрывоопасные предметы были изъяты. В Ростове двое подсудимых получили по 14 лет колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме. Также каждого оштрафовали на суммы в 300 и 310 тысяч рублей. Отметим, приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.
