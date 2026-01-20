В Ростове двух подсудимых отправили в колонию за попытку взорвать школу

В апреле 2024 года правоохранители провели задержание, все взрывоопасные предметы были изъяты. В Ростове двое подсудимых получили по 14 лет колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме. Также каждого оштрафовали на суммы в 300 и 310 тысяч рублей. Отметим, приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.