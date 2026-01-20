В Бурятии автовладелец украл «гараж-одеяло», чтобы позаботиться о своей машине в морозы. Так, потерпевший обратился в полицию и рассказал, что ночью с его авто пропал портативный тент-гараж.
— В краже стали подозревать 52-летнего местного жителя. Он объяснил, что решил «позаимствовать» тент, чтобы его машина не замерзла, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе МВД Бурятии.
Найти пропажу было просто, потому что владелец чехла сделал на нем большую надпись с номером своей машины. На находчивого соседа завели уголовное дело за кражу.
