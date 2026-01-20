В Калининградской области преступность снизилась, но резко выросло число изнасилований

Статистика показывает значительное сокращение по целому ряду тяжких и имущественных статей. Количество убийств снизилось на 17,6% (до 28 случаев), а фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — почти на треть, с 100 до 69. На 26,1% стало меньше краж, при этом квартирные кражи сократились вдвое (на 50%), а хищения с банковских счетов — на 40,3%. Также реже фиксировались разбойные нападения (снижение на 55,6%) и мошенничества (снижение на 17,7%).