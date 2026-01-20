В Калининградской области преступность снизилась, но резко выросло число изнасилований

За год было зарегистрировано 11200 преступлений против 12923 годом ранее.
Статистика показывает значительное сокращение по целому ряду тяжких и имущественных статей. Количество убийств снизилось на 17,6% (до 28 случаев), а фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — почти на треть, с 100 до 69. На 26,1% стало меньше краж, при этом квартирные кражи сократились вдвое (на 50%), а хищения с банковских счетов — на 40,3%. Также реже фиксировались разбойные нападения (снижение на 55,6%) и мошенничества (снижение на 17,7%).
Однако на этом фоне выделяется резкий рост числа изнасилований — на 214,3% (с 7 до 22 случаев). Также на 16,1% увеличилось количество вымогательств.
Дополнительным позитивным сигналом стало снижение количества преступлений, совершённых в общественных местах и на улицах, а также тех, что были совершены в состоянии алкогольного опьянения, указывает прокуратура Калининградской области.