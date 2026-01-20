Лихач оставил без тепла и газа жителей волгоградской Спартановки

Катаклизм отнюдь не природного характера случился 20 января в микрорайоне Спартановка в Тракторозаводском районе Волгограда.
Неизвестный лихач снес надземный газопровод на улице Лавренева. В результате местные жители остались и без газа, и без тепла.
В компании «Газпром газораспределение Волгоград» пообещали вернуть ресурс ближе к вечеру.
Впрочем, уже около половины четвертого дня в местном паблике замелькали сообщения жителей, что газ в некоторых домах появился. Другие же тем временем возмущаются: мало того, что в квартирах холодно и перебои с электричеством, так еще и плиту не включить.
«Надоели. Постоянные аварии по всем коммунальным услугам. Как будто у нас зим никогда не было холодных», — недовольны горожане.
Ранее стало известно, что глава региона Андрей Бочаров поставил перед профильными службами ряд задач, требуя обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения.