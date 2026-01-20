Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции пропала 14-летняя девочка из Молдовы: Маринелу Раду ищут уже 5 дней

В последний раз её видели, когда она выходила из колледжа Жан-Батиста Коро.

Источник: Комсомольская правда

Во Франции пропала 14-летняя девочка из Молдовы.

Во Франции объявлена пропавшей 14-летняя Маринела Рару из Молдовы. Девочка проживает в коммуне Ле Ренси и не выходит на связь с 15 января. Рост около 1,60 м, светло-карие глаза. Последний раз её видели возле колледжа Жан-Батист Коро.

Родители просят всех, кто обладает любой информацией, сообщить в полицию по номеру 17 или в участок Ле Ренси: 01 48 12 28 30.

.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

В Молдове появятся профессиональные стукачи: Будут доносить, как это делали в середине прошлого века — стучали на соседей, а тех потом ссылали в Сибирь.

В стране появятся «надежные осведомители» — будут выявлять и уведомлять о «незаконном» видеоконтенте (далее…).

«Цена свободы» не всем по карману: Жителям Кишинева приходят платежки за тепло и электроэнергию с шокирующими цифрами — от одной до пяти тысяч леев.

Люди возмущены размером счетов за отопление и за свет (далее…).

Молдова окончательно выйдет из СНГ после денонсации ключевых соглашений о вхождении в Содружество: «Это несовместимо со статусом страны, которая идет в ЕС» — глава МИДа Попшой.

Такое заявление сделал глава МИД страны Михай Попшой (далее…).