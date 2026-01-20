Во Франции пропала 14-летняя девочка из Молдовы: Маринелу Раду ищут уже 5 дней

Во Франции пропала 14-летняя девочка из Молдовы.
Во Франции объявлена пропавшей 14-летняя Маринела Рару из Молдовы. Девочка проживает в коммуне Ле Ренси и не выходит на связь с 15 января. Рост около 1,60 м, светло-карие глаза. Последний раз её видели возле колледжа Жан-Батист Коро.
Родители просят всех, кто обладает любой информацией, сообщить в полицию по номеру 17 или в участок Ле Ренси: 01 48 12 28 30.
