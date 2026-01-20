В Башкирии родилась вторая в этом году «королевская двойня»

Напомним, что это не первые разнополые двойняшки, появившиеся на свет в Башкирии в последнее время. В селе Бердяш 31 декабря 2025 года в семье Шиховых также родились мальчик и девочка — Кирилл и Кира. Они стали для своих родителей уже шестым и седьмым ребенком.